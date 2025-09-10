spot_img
    Lucrări la Ansamblul Monumental Calea Eroilor

    Încep lucrările de întreținere și mentenanță la Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu. Operele înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO urmează să fie supuse unor lucrări începând cu data de 11 septembrie a.c.
    Serviciile de proiectare şi execuţie a lucrărilor se vor desfășura în baza prevederilor Proiectului cadru pentru lucrări de întreținere și mentenanță a componentelor artistice din piatră ale Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” și a Avizului Ministerului Culturii nr. 244/CA/2025, fiind asigurate de firma SC MoldRestCom SRL. Achiziția este finanțată din bugetul local prin Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, în calitatea sa de administrator al Ansamblului brâncuşian, valoarea contractului fiind de 105.990,93 lei. Data de finalizare a lucrărilor este stabilită pentru 31 octombrie 2025.
    Coordonatorul echipei de restauratori este drd. Ionel Gemănar, restaurator piatră, specialist atestat de Ministerul Culturii.

    Intervențiile vor viza toate elementele din piatră care alcătuiesc Ansamblul, respectiv Poarta Sărutului, Masa Tăcerii cu cele 12 scaune, Aleea Scaunelor formată din 30 de elemente și cele două bănci din piatră care flanchează Poarta Sărutului. Pe durata intervențiilor, autovehiculele echipei de restauratori vor fi amplasate temporar în Parcul Central, în proximitatea operelor, pentru a facilita transportul materialelor și echipamentelor necesare.
    Lucrările presupun realizarea unor analize microbiologice pentru identificarea speciilor de agenți biologici, curățarea depunerilor neaderente prin metode uscate, aplicarea de tratamente biocide pentru stoparea și prevenirea proceselor biologice de degradare, urmate de îndepărtarea agenților biologici și aplicarea unor noi tratamente preventive. Toate etapele vor fi documentate printr-o evidență scrisă și fotografică detaliată, pentru a asigura transparența și rigoarea științifică a intervenției.
    Scopul acestor lucrări este de a opri procesele de degradare, de a proteja integritatea materialului litic și de a prelungi durabilitatea operelor brâncușiene pentru generațiile viitoare. Intervențiile periodice sunt mult mai eficiente și mai puțin costisitoare decât restaurările majore cauzate de deteriorări avansate și reprezintă o condiție esențială pentru păstrarea autenticității și valorii istorice a ansamblului.
    Ultima procedură de intervenţie asupra componentelor artistice din piatră din Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu a avut loc acum 4 ani, pe 15 octombrie 2020, în baza prevederilor proiectului cadru de urmărire în timp/ mentenanţă – stabilire proceduri pentru activitatea de urmărire în timp/mentenanţă şi intervenţii la Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” şi a Avizului Ministerului Culturii nr. 270/CA/2020, transmis oficialii Primăriei Târgu Jiu.

