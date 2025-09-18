spot_img
    Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket

    Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Foto: Facebook Teodora Pana

    Lumea muzicii populare este zguduită de un nou scandal! Cântăreața Teodora Pană a fost prinsă de agenții de pază într-un hypermarket din Târgu Jiu, după ce ar fi încercat să iasă din magazin cu mai multe produse fără să le achite. Printre acestea s-ar fi aflat parfumuri, clame și o perie de păr.

    După ce poliția a transmis un comunicat oficial, artista a reacționat imediat și a postat un videoclip pe rețelele sociale, în care a spus că totul a fost „un mare neînțeles” și că autoritățile au dat „un comunicat de presă de cacao”.

    „Am uitat să plătesc câteva produse. Am luat niște parfumuri pentru băiatul meu și apă plată. În rest, cumpărăturile le-am achitat. Soțul meu a fost operat recent și nu putea să mă ajute la cărat, de aceea am pus produsele în ghiozdan. Nu suntem hoți, dar ne-au luat imediat după casă ca și cum am fi fost cei mai mari infractori”, a explicat Teodora Pană.

    Cântăreața a mai spus că la poliție situația ar fi fost tratată cu amuzament, însă comunicatul transmis a inflamat opinia publică. „Sincer, s-a râs despre treaba asta. Acum fiecare își face meseria, dar eu nu accept să fiu pusă la zid pentru așa ceva”, a adăugat vedeta.

    Videoclipul postat de artistă a devenit rapid viral și a strâns mii de comentarii, împărțind publicul între susținători și critici.

     

