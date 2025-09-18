Reținut după ce a folosit cardul unui străin

Un tânăr din Suceava a reușit să înșele un rovinărean, sustrăgându-i bani de pe card. Acesta a efectuat 9 operațiuni financiare, pentru care titularul cardului nu și-a exprimat consimțământul, în valoare totală de aproximativ 21.000 de lei. Ulterior, tâlharul a fost reținut.

„La data de 17 septembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj un tânăr, de 23 de ani, care locuiește fără forme legale în municipiul Suceava, județul Suceava, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, (9 acte materiale) și fals informatic (9 acte materiale).

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul, că la data de 28 octombrie 2024, cel în cauză ar fi indus în eroare un tânăr, de 22 de ani, din Rovinari, în sensul că, după ce ar fi pretins că este interesat de achiziționarea unui motocultor postat de către cel din urmă pe o platformă de vânzări online, l-ar fi determinat pe acesta să introducă datele cardului bancar ce aparținea mamei sale, pe un link pus la dispoziție, sub pretextul că în acest mod îi va trimite în cont suma ce reprezenta contravaloarea produsului postat spre vânzare. După ce ar fi obținut, în mod fraudulos aceste date, le-ar fi folosit pentru a efectua 9 operațiuni financiare, pentru care titularul cardului nu și-a exprimat consimțământul, în valoare totală de aproximativ 21.000 de lei.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a activității infracționale și luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Gorj.