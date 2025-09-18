spot_img
23.1 C
Târgu Jiu
joi, septembrie 18, 2025
Altele
    AcasăEvenimentReținut după ce a folosit cardul unui străin
    Eveniment

    Reținut după ce a folosit cardul unui străin

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    1916

    Un tânăr din Suceava a reușit să înșele un rovinărean, sustrăgându-i bani de pe card. Acesta a efectuat 9 operațiuni financiare, pentru care titularul cardului nu și-a exprimat consimțământul, în valoare totală de aproximativ 21.000 de lei. Ulterior, tâlharul a fost reținut.

    „La data de 17 septembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj un tânăr, de 23 de ani, care locuiește fără forme legale în municipiul Suceava, județul Suceava, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, (9 acte materiale) și fals informatic (9 acte materiale).

    Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul, că la data de 28 octombrie 2024, cel în cauză ar fi indus în eroare un tânăr, de 22 de ani, din Rovinari, în sensul că, după ce ar fi pretins că este interesat de achiziționarea unui motocultor postat de către cel din urmă pe o platformă de vânzări online, l-ar fi determinat pe acesta să introducă datele cardului bancar ce aparținea mamei sale, pe un link pus la dispoziție, sub pretextul că în acest mod îi va trimite în cont suma ce reprezenta contravaloarea produsului postat spre vânzare. După ce ar fi obținut, în mod fraudulos aceste date, le-ar fi folosit pentru a efectua 9 operațiuni financiare, pentru care titularul cardului nu și-a exprimat consimțământul, în valoare totală de aproximativ 21.000 de lei.

    În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a activității infracționale și luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Articolul următor
    1000 de panouri fotovoltaice la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!