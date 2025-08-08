AcasăCulturaGuvernul a aprobat obținerea fondurilor pentru restaurare Muzeului Național „Constantin Brâncuși“ din...
Guvernul a aprobat obținerea fondurilor pentru restaurare Muzeului Național „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu
Guvernul a aprobat hotărârea privind obținerea unui împrumut în valoare de 140 milioane de euro pentru restaurarea unor clădiri aflate pe lista monumentelor istorice, printre care se află și Casa „Barbu Gănescu, în prezent sediul Muzeului Național „Constantin Brâncuși“.
„Astăzi s-a făcut încă un pas în realizarea proiectului de restaurare și amenajare a Muzeului Național „Constantin Brâncuși”!
Demersurile noastre pentru obținerea finanțării necesare în vederea restaurării și amenajării sediului muzeului – monumentul istoric Casa „Barbu Gănescu” – și a incintei care adăpostește „Masa Mică” și „Mesele de piatră aranjate de Constantin Brâncuși” , monumente istorice clasele A și B se transformă în certitudine.
Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, proiectul de lege pentru ratificarea noului Acord-cadru de împrumut între România și BDCE. Valoarea acestui împrumut va fi de 140 de milioane de euro acordat de BDCE, sumă care va fi dublată printr-o contribuție echivalentă din bugetul național. Această sumă se referă la toate obiectivele de investiții cuprinse în programul „Temelii Culturale”.
Finanțarea va susține realizarea sau restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanță națională și europeană, printre care și Muzeul Național „Constantin Brâncuși”!“, au transmis reprezentanții Muzeului Național „Constantin Brâncuși“.
