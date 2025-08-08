spot_img
25.8 C
Târgu Jiu
vineri, august 8, 2025
Altele
    AcasăCulturaGuvernul a aprobat obținerea fondurilor pentru restaurare Muzeului Național „Constantin Brâncuși“ din...
    Cultura

    Guvernul a aprobat obținerea fondurilor pentru restaurare Muzeului Național „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    0
    Guvernul a aprobat hotărârea privind obținerea unui împrumut în valoare de 140 milioane de euro pentru restaurarea unor clădiri aflate pe lista monumentelor istorice, printre care se află și Casa „Barbu Gănescu, în prezent sediul Muzeului Național „Constantin Brâncuși“.
    „Astăzi s-a făcut încă un pas în realizarea proiectului de restaurare și amenajare a Muzeului Național „Constantin Brâncuși”!
    Demersurile noastre pentru obținerea finanțării necesare în vederea restaurării și amenajării sediului muzeului – monumentul istoric Casa „Barbu Gănescu” – și a incintei care adăpostește „Masa Mică” și „Mesele de piatră aranjate de Constantin Brâncuși” , monumente istorice clasele A și B se transformă în certitudine.
    Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, proiectul de lege pentru ratificarea noului Acord-cadru de împrumut între România și BDCE. Valoarea acestui împrumut va fi de 140 de milioane de euro acordat de BDCE, sumă care va fi dublată printr-o contribuție echivalentă din bugetul național. Această sumă se referă la toate obiectivele de investiții cuprinse în programul „Temelii Culturale”.
    Finanțarea va susține realizarea sau restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanță națională și europeană, printre care și Muzeul Național „Constantin Brâncuși”!“, au transmis reprezentanții Muzeului Național „Constantin Brâncuși“.
    Articolul precedent
    Vizitează Cula Cartianu – cea mai mare locuință fortificată din Gorj, un simbol al patrimoniului național românesc
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!