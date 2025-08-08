Guvernul a aprobat obținerea fondurilor pentru restaurare Muzeului Național „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu

Guvernul a aprobat hotărârea privind obținerea unui împrumut în valoare de 140 milioane de euro pentru restaurarea unor clădiri aflate pe lista monumentelor istorice, printre care se află și Casa „Barbu Gănescu, în prezent sediul Muzeului Național „Constantin Brâncuși“.

„Astăzi s-a făcut încă un pas în realizarea proiectului de restaurare și amenajare a Muzeului Național „Constantin Brâncuși”!