Patronul firmei din Timișoara, vinovat pentru moartea a trei locatari după o dezinsecție otrăvitoare, pus în libertate de Judecătoria Târgu Jiu

Patronul Bistim Dera SRL, firma care a făcut dezinsecția tragică în blocul de locuinte din Timișoara, în care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta, a fost trimis in judecată în 2020 și condamnat ulterior. Tragedia s-a petrecut în anul 2019, iar ultima parte a detenției Buta a petrecut-o la Penitenciarul Târgu Jiu. În urma cu câteva zile, Judecătoria Târgu Jiu a stabilit punerea în libertate a deținutului Biță, admițând cererea de eliberare condiționată a respectivului.

Pe data de 5 august, Judecătoria Târgu Jiu a admis cererea şi propunerea de liberare condiţionată privind pe petentul-condamnat Buta Ioan Sorin. Buta a fost condamnat pentru trafic de produse sau substante toxice în formă continuată (trei acte materiale), ucidere din culpă și vatamare corporala din culpă.

„Dispune liberarea cobditionată a condamnatului B I-S, în prezent deţinut în Penitenciarul Târgu Jiu din executarea pedepsei de 6 ani 9 luni închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 1341/29.04.2021, pronunţată de Judecătoria Timişoara, M.E.P.I. nr. 1431/21.01.2022. În baza art. 100 alin. 6 C. pen., intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei, 29.04.2028, constituie termen de supraveghere pentru condamnat”, a stabilit instanța de fond. A doua zi, instanță a corectat o eroare apărută în textul acestei sentințe.

Cum s-au petrecut lucrurile cu aproape șase ani in urmă o explica procurorii în rechizitoriu astfel:

„În datele de 15.11.2019, 16.11.2019 si 18.11.2019, inculpatul B.I.S., in calitate de administrator al firmei S.C. B.D. S.R.L. având ca obiect de activitate prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, a efectuat activitati de dezinsectie la trei imobile din municipiul Timisoara, pe str. Miorita si pe str. Alexandru Vaida – Voievod, ocazie cu care a folosit fara drept insecticidul ”Delicia – Gastoxin”, sub forma de tablete, produs omologat in Romania de Ministerul Agriculturii ca produs de protectie a plantelor, continand o substanta foarte toxica, respectiv fosfura de aluminiu (concentratie 56%), fara a detine autorizatie de utilizare eliberata de catre Autoritatea Nationala Fitosanitara. În urma acestor activitati, gazul toxic emanat de insecticid in contactul cu aerul, respectiv fosfina, s-ar fi raspandit prin gaurile din peretii blocului, existente in zona tevilor de instalatie termica si de apa, pana in interiorul apartamentelor locuite din imobilul situat pe str. Miorita nr.8 din Timisoara, in locuinte alaturate celor in care s-a folosit produsul toxic, unde ar fi fost inhalat de catre locatarii de la apartamentele nr.193 si nr.195, conducand la decesul a doi minori si a mamei unuia dintre acestia. Totodata, urmare a dezinsectiei din data de 15.11.2019 de la imobilul situat pe str. Miorita nr.8 din Timisoara, ce ar fi fost efectuata de catre inculpatul B.I.S. prin folosirea fara drept a insecticidului toxic ”Delicia – Gastoxin” care contine fosfura de aluminiu, a fost afectata starea de sanatate a trei minori care locuiesc in apartamentele de la nr.159 si nr.200, alaturate celor in care s-a folosit produsul toxic, ca urmare a expunerii minorilor la gazul toxic (fosfina) eliberat in aer si care s-a raspandit inclusiv in apartamentele invecinate prin gaurile din pereti existente in zona tevilor de instalatie termica si de apa, minorii fiind internati in zilele urmatoare la spital cu stari de voma si deshidratare, respectiv, dupa caz, cu hiperpotasemie tranzitorie, acidoza metabolica tranzitorie, hipopotasemie si rabdomioliza, necesitand pentru vindecare sapte, respectiv opt zile de ingrijiri medicale”.