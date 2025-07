Șoc în lumea muzicii! Ozzy Osbourne a murit la scurt timp după concertul de adio – Fanii sunt devastați!

Ozzy Osbourne, legendarul pionier al muzicii heavy metal și fost solist al trupei Black Sabbath, a murit marți dimineață, la vârsta de 76 de ani, la doar câteva săptămâni după un concert emoționant de adio alături de colegii săi de trupă. Vestea a fost confirmată de familia sa printr-un comunicat oficial citat de SkyNews:

„Cu o durere pe care cuvintele nu o pot exprima, anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a încetat din viață în această dimineață. A fost alături de familie, înconjurat de iubire.”

Ultima apariție publică a lui Osbourne a avut loc în urmă cu mai puțin de trei săptămâni, la Villa Park, unde a urcat pe scenă pentru o „ultimă plecăciune” în fața fanilor săi. A cântat de pe un tron și le-a transmis un mesaj emoționant celor prezenți: „N-aveți idee ce simt acum – vă mulțumesc din tot sufletul.”

Concertul a fost un eveniment monumental, la care au participat și trupe favorite ale artistului, precum Metallica și Guns N’ Roses. Membrii Metallica au transmis deja un tribut emoționant, spunând că „Ozzy va rămâne pentru totdeauna o forță a naturii și o inspirație pentru milioane”.

Boala care i-a afectat ultimii ani

Ozzy Osbourne fusese diagnosticat cu boala Parkinson în 2019 și s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv complicații severe după o căzătură. Cu toate acestea, a continuat să lupte și să urce pe scenă ori de câte ori starea i-a permis, inclusiv în 2022, la ceremonia de închidere a Jocurilor Commonwealth din Birmingham, orașul său natal.

Un artist legendar, un simbol al muzicii rock

Supranumit „Prințul Întunericului”, Ozzy Osbourne a revoluționat scena rock alături de Black Sabbath, înainte de a se impune și ca artist solo. Piese precum Iron Man, Paranoid, Crazy Train și War Pigs au devenit emblematice pentru genul heavy metal. Ozzy era faimos nu doar pentru vocea sa unică, ci și pentru excesele din culisele industriei muzicale – printre cele mai cunoscute povești se numără momentul când a mușcat capul unui liliac pe scenă.

Pe lângă cariera muzicală, a devenit o figură mediatică populară prin reality show-ul MTV „The Osbournes”, care oferea un portret nefiltrat al vieții sale de familie.

Moștenirea lui Ozzy

Artistul a fost recompensat de-a lungul timpului cu numeroase distincții, inclusiv includerea în Rock and Roll Hall of Fame și UK Music Hall of Fame, atât ca membru Black Sabbath, cât și ca artist solo. Are o stea pe Hollywood Walk of Fame și o alta în Birmingham. A primit cinci premii Grammy și distincții onorifice precum Ivor Novello, Godlike Genius Award și Living Legend.