Târgu Jiu
marți, septembrie 2, 2025
Altele
    AcasăNews AlertAccidentul de muncă de la Jilț Nord, anunțat ITM Gorj!
    News Alert

    Accidentul de muncă de la Jilț Nord, anunțat ITM Gorj!

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    Accident de muncă, în această dimineață, la Complexului Energetic Oltenia, mai exact la Cariera Jilț Nord. Un salariat a ajuns la spital, după ce a căzut de pe un utilaj în timpul desfăşurării activităţii la schimbul unu. Angajatul este în stare stabilă.

    Accidentul a avut loc în timpul verificărilor utilajului CBS din fluxul Excavatorului E 1400-14.  În momentul în care lucrătorul a ajuns pe calea de circulaţie, în zona buncărului de deversare, cornierul aflat pe partea interioară a căii de circulaţie s-a desprins din sudură, ceea ce a dus la prăbuşirea grătarului mecanic şi, implicit, la căderea angajatului pe sol, a transmis CE Oltenia.

    „Angajatului i-a fost acordat primul ajutor la faţa locului, după care a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu pentru investigaţii de specialitate. În prezent, salariatul se află în stare stabilă”, au mai precizat reprezentanţii CEO. Evenimentul a fost comunicat Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

    O comisie, stabilită de conducerea CEO verifica împrejurarile în care a avut loc accidentul de muncă.

    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
