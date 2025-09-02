Accidentul de muncă de la Jilț Nord, anunțat ITM Gorj!

Accident de muncă, în această dimineață, la Complexului Energetic Oltenia, mai exact la Cariera Jilț Nord. Un salariat a ajuns la spital, după ce a căzut de pe un utilaj în timpul desfăşurării activităţii la schimbul unu. Angajatul este în stare stabilă.

Accidentul a avut loc în timpul verificărilor utilajului CBS din fluxul Excavatorului E 1400-14. În momentul în care lucrătorul a ajuns pe calea de circulaţie, în zona buncărului de deversare, cornierul aflat pe partea interioară a căii de circulaţie s-a desprins din sudură, ceea ce a dus la prăbuşirea grătarului mecanic şi, implicit, la căderea angajatului pe sol, a transmis CE Oltenia.

„Angajatului i-a fost acordat primul ajutor la faţa locului, după care a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu pentru investigaţii de specialitate. În prezent, salariatul se află în stare stabilă”, au mai precizat reprezentanţii CEO. Evenimentul a fost comunicat Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

O comisie, stabilită de conducerea CEO verifica împrejurarile în care a avut loc accidentul de muncă.