Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu și-a aflat adversarele din Liga a III-a

    CSM Târgu Jiu și-a aflat miercuri, 20 august, adversarii cu care se va confrunta în Liga a 3-a, sezonul 2025-2026, dar și seria din care va face parte în viitoarea ediție de campionat din eșalonul trei al fotbalului românesc.

    Echipa lui Mario Găman a fost repartizată în Seria a 6-a, alături de alte două echipe din Gorj, Gilortul Târgu Cărbunești și Vulturii Fărcășești. Joi, 21 august, se va trage la sorți și programul de meciuri din viitoarea stagiune a Ligii a 3-a.

    12 echipe din 5 județe(Gorj, Hundoara, Vâlcea, Argeș și Sibiu) fac parte din Seria a 6-a a Ligii a 3-a. Pe lângă cele 3 echipe din Gorj: CSM Târgu Jiu, Gilortul Târgu Cărbunești și Vulturii Fărcășești, din această grupă mai fac parte: Aro Muscelul Câmpulung și Unirea Bascov, ambele din județul Argeș, FC Păușești-Otăsău, SCM Râmnicu Vâlcea și Viitorul Dăești, din județul Vâlcea, Inter Stars Sibiu și ACS Mediaș 2022, din județul Sibiu, plus două reprezentante ale județului Hunedoara, Jiul Petroșani și Minerul Lupeni.

    Federația Română de Fotbal a anunțat că în urma depunerii cererilor de înscriere și a verificării îndeplinirii condițiilor de participare, pentru sezonul 2025-2026 au rămas 14 locuri vacante. Astfel, prin aplicarea prevederilor regulamentare privind ocuparea locurilor vacante, acestea au fost ocupate de următoarele echipe: FC FCSB 2, Universitatea Craiova 2, SC Dinamo 1948 2, Suporter Club Oțelul 2. FC Voluntari 2, ACS FC Bacău 2, Olimpia MCMXXI, Flacăra Moreni, Gloria Lunca-Teuz Cermei, Dunărea 2020 Giurgiu, AFC 1919 Dacia Unirea Brăila, Gilortul Târgu Cărbunești, ACS USV Iași și CSL Nanov. După cum se poate observa, la nivelul Ligii 3, pentru sezonul 2025-2026 s-au înscris șase formații satelit în noul sezon: 4 formații din Superliga și 2 din Liga 2, anunță frf.ro.

