    Prieten bun: I-a încredințat mașină deși era băut

    Un bărbat este cercetat penal după ce s-a urcat băut la volan. Un prieten „bun” i-a încredințat mașină.

    „La data 15 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul Rutier au depistat în trafic un bărbat de 37 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din localitate, având o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

    Acesta a fost condus la spital, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

    Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că, autoturismul i-ar fi fost încredințat de un bărbat de 49 de ani, din comuna Stănești, pentru a fi condus pe drumurile publice, acesta cunoscând faptul că bărbatul de 37 de ani era sub influența alcoolului.

    În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului și încredințarea vehiculului unei persoane aflate sub influența alcoolului”,a transmis IPJ Gorj.

