Performanță: 11 elevi din Târgu Jiu, selectați pentru expoziția „DESIGN la M3 – Obiect, Volum, Semn Grafic”

Joi, 28 august, de la ora 18.30, la Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu va avea loc vernisajul expoziției „DESIGN la M3 – Obiect, Volum, Semn Grafic”, în care vor fi prezentare lucrările de artă realizate de tineri artiști în cadrul taberei de artă de la Rânca. Accesul publicului este gratuit, iar expoziția va putea fi vizitată până pe 11 septembrie.

În tabăra „DESIGN la M3 – Obiect, Volum, Semn Grafic” au participat 11 elevi selectați de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, alături de doi studenți din Republica Moldova. S-a creat astfel un dialog între diferite experiențe de vârstă și culturale, experiențe care au fost dezbătute și integrate în procesul artistic.

Seria de ateliere și workshop-uri a fost îndrumată de pedagogi în arte plastice și de artiști consacrați, coordonați de sculptorița Gabriela Tofan, profesioniști cu care elevii au putut interacționa, dialoga și colabora. Expoziția va conține lucrări de ceramică, desen, pictură, caligrafie și sculptură.

„Proiecte precum Tabara de Artă de la Rânca trebuie continuate și multiplicate, acestea reprezintă un exercițiu extrem de eficient de educație artistică informală, educație care poate schimba, maturiza procesul de formare artistică a liceenilor interesați de artă și nu numai. Dezvoltarea spiritului de observație prin feedback direct, prin colaborare are rolul de a stabiliza un discurs artistic personal, de a antrena mecanismele de analiză conceptuală și gândire critică ale elevilor.”, a declarat lect.dr. Ana Negoiță, curatorul expoziției.

Proiectul a fost organizat de Asociația Art&Co, în parteneriat cu Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”.

Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

