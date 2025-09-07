spot_img
29.9 C
Târgu Jiu
duminică, septembrie 7, 2025
Altele
    AcasăEvenimentVIDEO Un gorjean a sesizat poliția după ce fiica sa a furat...
    EvenimentHeadlines

    VIDEO Un gorjean a sesizat poliția după ce fiica sa a furat din locuință bijuterii de 300.000 de lei

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    224

    Un bărbat din localitatea Bengești Ciocadia și-a dat fiica pe mâna poliției, după ce fiica sa a furat din locuință bijuterii în valoare de 300.000 de lei, dar și o sumă de bani.

    „La data de 5 septembrie 2025, polițiști din cadrul Postului de Poliție Bengești Ciocadia au fost sesizați în mod direct de către un bărbat, de 47 de ani, din localitate, cu privire la faptul că în luna iulie a anului curent, fiica sa, în vârstă de 19 ani, din Târgu Cărbunești, i-ar fi sustras din locuință suma de 1.450 de euro și mai multe bijuterii din aur, creându-i acestuia un prejudiciu de aproximativ 300.000 de lei.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt între rude, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci cu soluție procedurală.

    Până la acest moment, polițiștii au procedat la identificarea tinerei de 19 ani și recuperarea unei părți semnificative din prejudiciul creat, constând în bijuterii din aur care au fost restituite bărbatului.

    Față de persoana bănuita de comiterea faptei s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, aceasta fiind cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de furt între rude“, au transmis polițiștii.

    Articolul precedent
    Mii de gorjeni vor primi bani pe cardurile sociale
    Articolul următor
    Bătrân prins la volan fără permis de conducere
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!