Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu începe meciurile de pregătire

Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu începe în acest weekend seria meciurilor de pregătire în vederea pregătirii sezonului 2025-2026 din Liga a 3-a. Fotbaliștii pregătiți de Mario Găman vor juca sâmbătă, 26 iulie, două partide amicale. Prima confruntare a zilei va începe la ora 11.00, în compania echipei de tineret a CSU Craiova, iar cea de a doua partidă va începe la ora 19.00, cu Minerul Lupeni.

Iubitorii de fotbal din Târgu Jiu și suporterii echipei au ocazia să-i vadă la lucru pe toți compenenții lotului în cele două teste.

Fotbaliștii CSM Târgu Jiu au reluat de câteva zile antrenamentele în vederea pregătirii sezonului 2025-2026 din Liga a 3-a. Pentru CSM Târgu Jiu va urma o nouă provocare, Liga a 3-a, acolo unde nivelul de joc este cu mult peste Liga a 4-a. Mario Găman a sunat adunarea și a început pregătirea pentru ca echipa să fie în cea mai bună formă la debutul în Liga a 3-a.

La nivelul lotului nu au survenit deocamdată modificări, dar se poartă discuții în aceste zile cu 2-3 jucători, în vederea întăririi lotului. Găman are încredere în jucătorii săi și mizează în noul sezon pe forța grupului creat la Târgu Jiu și pe determinarea fotbaliștilor săi de a demonstra și la un nivel superior. Antrenorul echipei noastre speră ca publicul din Târgu Jiu să vină în număr cât mai mare la meciurile din Liga a 3-a ale CSM-ului.

Antrenor: „Am mare încredere în forța acestui grup“

Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a spus că vrea ca echipa pregătită de el să facă o figură frumoasă în Liga a 3-a: „Ne-am reluat pregătirea după o pauză de două săptămâni în vederea pregătirii sezonului ce va urma. Suntem bucuroși că într-un timp atât de scurt am reușit să formăm un lot competitiv, un lot care și-a demonstrat caracterul și valoarea reușind această promovare. Cu siguranță Liga a 3-a va fi altceva, o competiție mult mai dificilă decât Liga a 4-a, cu echipe foarte bune, echilibrate, dar noi sperăm să facem o figură frumoasă. Deocamdată sunt aceeași jucători în lot, dar suntem în discuții cu 2-3 jucători din zona noastră. Am mare încredere în forța acestui grup și cu siguranță dorința lor de a crește și de a demonstra că pot face față la un nivel superior va fi un plus pentru noi. Ne dorim ca la fiecare meci să încercăm să obținem maximul, însă trebuie să spunem că pentru noi este un an de tranziție, de acomodare, dar sperăm ca împreună cu suporterii echipei noastre să facem un sezon reușit.”

Oficialii CSM Târgu Jiu așteaptă ca FRF să publice componența seriilor după ce vor finaliza înscrierile și vor stabili numărul exact de echipe participante.

PARTIDE AMICALE