Medalie de bronz la Campionatul Național la Box Feminin obținută de o pugilistă de la CSM Târgu Jiu

Pugilista Mădălina Matraș, de la CSM Târgu Jiu, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Național la Box Feminin, ediția 2025, care s-a desfășurat între 15 și 21 septembrie la Eforie Nord. Mădălina Matraș a intrat în ring la junioare, la categoria 63 de kilograme.

Campionatul Național a inclus categoriile de vârstă Cadete, Tineret și Senioare. Evenimentul a reunit sute de sportive din întreaga țară, iar printre pugilistele care au luptat pentru o medalie s-a numărat și sportiva legitimată la CSM Târgu Jiu, Mădălina Matraș. Vicecampioană de cadete, titlu obținut în urmă cu un an, Mădălina Matraș a plecat la malul mării cu gândul să își îmbunătățească palmaresul cu o nouă medalie. Atât Mădălina, cât și antrenorul Adrian Motorga sperau să obțină aurul la ediția din acest an a Campionatului Național de Junioare. Ajunsă în semifinale, sportiva noastră a dat peste o componentă a lotului național, Karina Pavel, pugilistă legitimată la Steaua București. Mădălina a boxat foarte bine, dar a pierdut meciul la puncte.

„Mădălina va obține și alte medalii la întrecerile naționale”

Adrian Motorga, antrenor box CSM Târgu Jiu, a spus că pugilista va obține și alte medalii la întrecerile naționale: „Mădălina a boxat foarte bine, dar s-a oprit în semifinale. Avem medalie de bronz la această ediție a Campionatului Național, și chiar dacă ne doream aurul, nu este un rezultat rău nici bronzul. Ne pregătim în continuare și sunt convins că Mădălina va obține și alte medalii la întrecerile naționale”.