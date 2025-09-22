spot_img
24.8 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 22, 2025
Altele
    AcasăSportMedalie de bronz la Campionatul Național la Box Feminin obținută de o...
    Sport

    Medalie de bronz la Campionatul Național la Box Feminin obținută de o pugilistă de la CSM Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    15

    Pugilista Mădălina Matraș, de la CSM Târgu Jiu, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Național la Box Feminin, ediția 2025, care s-a desfășurat între 15 și 21 septembrie la Eforie Nord. Mădălina Matraș a intrat în ring la junioare, la categoria 63 de kilograme. 

    Campionatul Național a inclus categoriile de vârstă Cadete, Tineret și Senioare. Evenimentul a reunit sute de sportive din întreaga țară, iar printre pugilistele care au luptat pentru o medalie s-a numărat și sportiva legitimată la CSM Târgu Jiu, Mădălina Matraș. Vicecampioană de cadete, titlu obținut în urmă cu un an, Mădălina Matraș a plecat la malul mării cu gândul să își îmbunătățească palmaresul cu o nouă medalie. Atât Mădălina, cât și antrenorul Adrian Motorga sperau să obțină aurul la ediția din acest an a Campionatului Național de Junioare. Ajunsă în semifinale, sportiva noastră a dat peste o componentă a lotului național, Karina Pavel, pugilistă legitimată la Steaua București. Mădălina a boxat foarte bine, dar a pierdut meciul la puncte.

    „Mădălina va obține și alte medalii la întrecerile naționale”

    Adrian Motorga, antrenor box CSM Târgu Jiu, a spus că pugilista va obține și alte medalii la întrecerile naționale: „Mădălina a boxat foarte bine, dar s-a oprit în semifinale. Avem medalie de bronz la această ediție a Campionatului Național, și chiar dacă ne doream aurul, nu este un rezultat rău nici bronzul. Ne pregătim în continuare și sunt convins că Mădălina va obține și alte medalii la întrecerile naționale”.

    Articolul precedent
    Distribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 29.09.2025
    Articolul următor
    VIDEO O elevă de la Liceul de Arte din Târgu Jiu i-a provocat pe jurații de la „Vocea României“
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    error: Content is protected !!