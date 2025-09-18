spot_img
    Actualitate

    1000 de panouri fotovoltaice la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”

    Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobrița funcționează cu energie regenerabilă, asigurată de către două capacități de producție însumând 0,5 MW. Cele două parcuri, compuse din 1000 de panouri fotovoltaice, asigură necesarul de energie electrică atât pentru sistemul de încălzire, iluminat, cât și pentru consumul aparaturii sau echipamentelor medicale din cadrul unității sanitare.

    Investiția a fost realizată prin proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, nr. C5-B2.1.a-512, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice”.

    În cadrul proiectului, pe lângă asigurarea independenței energetice pentru unitatea sanitară, au fost realizate lucrări de termoizolare, înlocuire a corpurilor de încălzire clasice cu corpuri de încălzire/răcire tip ventiloconvectoare, montarea de pompe de căldură tip aer/apă, precum și refacerea întregului sistem de iluminat și montarea de corpuri de iluminat tip LED, cu senzori integrați pentru a asigura eficiența energetică.

    Bugetul total al proiectului este de 30.918.606,85 lei, din care 27.883.673,24 lei finanțare asigurată din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și fonduri național și 3.034.933,61 lei contribuția proprie a Județului Gorj.

    Serviciile medicale de calitate precum și sănătatea pacienților au reprezentat, permanent, o prioritate pentru Consiliul Județean Gorj, astfel că instituția și-a orientat eforturile pentru obținerea de finanțări consistente și realizarea unor investiții de anvergură în sistemul sanitar din Gorj. Pe lângă furnizarea de echipamente și aparatură medicală performantă, instituția își continuă demersurile pentru a asigura condiții cât mai bune, la standarde europene, pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, transmite Consiliul Județean Gorj.

