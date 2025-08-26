spot_img
    Actualitate

    AJOFM Gorj organizează cursuri de formare

    În vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă în rândul şomerilor, AJOFM Gorj va organiza în perioada AUGUST – SEPTEMBRIE 2025 cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri sau persoane în căutarea unui loc de muncă în următoarele meserii: Administrator pensiune turistică, Ajutor bucătar, Brutar, Bucătar, Cameristă hotel, Cofetar, Contabil, Lucrător comercial, Recepționer de hotel, Sudor.

    Persoanele care sunt şomeri înregistraţi în baza de date a AJOFM Gorj, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţia noastră beneficiează, în mod gratuit, de servicii de formare profesională.

    „Invităm persoanele care doresc să urmeze un curs de calificare/recalificare să se înregistreze în baza de date a AJOFM Gorj pe baza actului de identitate și a unui act de absolvire a unei forme de învățământ”, transmite AJOFM Gorj.

