    Actualitate

    Tabără de vară la Sibiu și la Mamaia, pentru copiii de la CSCCH Târgu-Jiu

    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj a organizat, în perioada 20–24 august 2025, o tabără de vară pentru 9 copii beneficiari ai Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap (CSCCH) Târgu-Jiu. Activitatea a avut loc în municipiul Sibiu și a oferit participanților oportunitatea de a se bucura de momente de relaxare, socializare și descoperire culturală.
    Transportul a fost asigurat de către DGASPC Gorj, în timp ce celelalte cheltuieli aferente sejurului au fost susținute cu sprijinul unor sponsori generoși (Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Colegiul Național Spiru Haret, Colegiul Gheorghe Magheru, Școala Sfântul Nicolae, Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Colegiul Henry Coandă, Colegiul Ion Mincu, Școala Generală Constantin Săvoiu, Clubul Interact Târgu-Jiu, Claudia Șerban, Olga Ciuroiu, Lazăr Service Târgu-Jiu, Administrația Națională a Penitenciarelor, Școala Bolboși, Multisolution SRL), cărora le adresăm pe această cale mulțumiri pentru implicare și solidaritate.
    „Pe parcursul celor cinci zile, copiii au fost cazați la pensiunea Alpin, o locație primitoare, unde s-au bucurat de facilitățile oferite, în special de piscina care le-a stârnit entuziasmul și curiozitatea. Programul a inclus vizite la obiective culturale și recreative de referință din Sibiu, precum: Muzeul ASTRA, Grădina Zoologică, Muzeul Brukenthal, Muzeul de Istorie Naturală și Piața Centrală a orașului.
    La întoarcere, copiii au făcut o oprire la Porumbacu de Sus, unde au vizitat complexul tematic „Povestea Calendarului” – un loc de basm care le-a stârnit imaginația și le-a oferit noi experiențe educative.
    Această tabără se înscrie în seria activităților menite să sprijine dezvoltarea personală, socială și culturală a copiilor instituționalizați, oferindu-le acces la medii educative și recreative din afara centrului rezidențial.
    În luna septembrie, DGASPC Gorj va continua această inițiativă prin organizarea unei noi tabere, de această dată la malul Mării Negre. Copiii de la CSCCH Târgu-Jiu vor fi cazați la hotelul Majestic, în regim all inclusive, urmând să viziteze și principalele obiective turistice din zonă: Delfinariul și Acvariul din Constanța, Faleza Cazinoului, Muzeul Marinei Militare, Epava de la Costinești, precum și Satul de Vacanță din Mamaia.
    Prin aceste activități, DGASPC Gorj își reafirmă angajamentul de a promova incluziunea socială, dezvoltarea armonioasă și accesul egal la educație și cultură pentru toți copiii din sistemul de protecție, a transmis Laurențiu Diaconescu, directorul general al DGASPC Gorj.

