Prins furând apă

Verificările zilnice făcute de echipele Aparegio, au rezultate! Un alt utilizator a fost depistat astăzi, 26.08.2025, că deținea un branșament ilegal pe strada Tușnad din municipiul Târgu-Jiu. Angajații din cadrul Serviciului Detectare Pierderi, Fraude și Metrologie, au sesizat organele de poliție în vederea intocmirii dosarului penal. În urma acestei acțiuni, s-a recurs la eliminarea branșamentului fraudulos și sistarea furnizării serviciului de alimentare cu apă, până la achitarea prejudiciului și intrarea în legalitate.

“Reiterăm și menționăm faptul că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare constituie infracțiune, iar cei care încalcă prevederile legale se expun la riscuri care au drept consecințe plata despăgubirilor și amenzilor aferente, precum și urmărirea penală.

Conform art. 46^1, din Legea serviciilor comunitare pentru utilități publice, nr.51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare:

Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt săvârșite cu intenție, următoarele fapte:

a) „Furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă…”

Anunțăm toți consumatorii faptul că acțiunile de verificare vor fi în desfășurare în toată aria de operare, pentru identificarea branșamentelor de apă și racordurilor de canalizare frauduloase.Toate persoanele care vor fi depistate că întreprind astfel de acțiuni asupra sistemului de alimentare cu apă, vor fi sancționate în baza Legii 241/ 2006Ț, se arată într-un comunicat al Aparegio Gorj.