Asociațiile persoanelor cu dizabilități sunt revoltate după ce Guvernul Bolojan vrea să taie scutirea de impozit pe clădire și pe autoturism

Asociațiile persoanelor cu dizabilități protestează cu privire proiectul de lege care prevede ca persoanele cu dizabilități, cu grad accentuat sau grav, pierd scutirea de impozit pe clădire și pe autoturism de la 1 ianuarie 2026.

Guvernul a adoptat, în ședința din 1 septembrie, acest proiect de lege inițiat de Ministerul Finanțelor.

Daniel Andrei, vicepreședintele Asociației Persoanelor cu Handicap din Oltenia și președintele Asociației Române de Hemofilie, susține că ceastă măsură îi afectează grav pe persoanele cu dizabilități, care au nevoie de sprijin pentru a se integra în societate: „Asociația Română de Hemofilie si Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia își exprimă profunda îngrijorare și regretul față de decizia Guvernului României de a abroga scutirile fiscale acordate persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește impozitele pe mijloace de transport, terenuri și locuințe. Considerăm că o astfel de măsură nu doar că afectează direct bugetul unor familii deja vulnerabile, dar contravine principiului fundamental al solidarității sociale pe care un stat membru al Uniunii Europene are obligația să îl respecte.

Uniunea Europeană încurajează în mod constant statele membre să adopte politici publice și măsuri fiscale menite să protejeze și să sprijine persoanele vulnerabile, în special persoanele cu dizabilități. Eliminarea facilităților fiscale nu reprezintă doar o pierdere materială, ci și un semnal negativ privind prioritățile sociale ale statului, reducând și mai mult echitatea între cetățeni.



Persoanele cu dizabilități și familiile lor se confruntă oricum cu numeroase dificultăți financiare. În multe cazuri, întreaga familie supraviețuiește dintr-un singur venit, cheltuielile lunare fiind împovărate de costuri suplimentare precum medicamente, tratamente, echipamente medicale sau terapii de recuperare. Eliminarea scutirilor fiscale vine ca o lovitură suplimentară, reducând puterea de cumpărare și accentuând precaritatea acestor gospodării“.

„Statul român riscă să își încalce obligațiile morale și politice“

Daniel Andrei a mai subliniat că aceste facilități reprezintă o formă minimă de compensare pentru inegalitățile de șanse: „Trebuie subliniat că aceste facilități fiscale nu reprezintă un privilegiu, ci o formă minimă de compensare pentru inegalitățile de șanse și dificultățile zilnice pe care persoanele cu dizabilități le întâmpină. În lipsa lor, statul român riscă să își încalce obligațiile morale și politice de a sprijini integrarea socială a acestor cetățeni.

Facem apel către Guvernul României și Parlament să reconsidere această măsură, pentru a nu adânci inechitățile sociale și pentru a respecta angajamentele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene în ceea ce privește protecția categoriilor vulnerabile. Sprijinirea persoanelor cu dizabilități nu este un cost pentru societate, ci o investiție în demnitatea și coeziunea socială“.