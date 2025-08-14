spot_img
    Cultura

    Tabără de Meșteșuguri Tradiționale la Polovragi

    Cea de-a treia ediție a Taberei de Meșteșuguri Tradiționale va avea loc în comuna Polovragi, în perioada 15 – 17 august.

    „Pe parcursul celor trei zile, în atmosfera rustică a Vetrei Târgului,  participanții vor avea oportunitatea de a interacționa direct cu artizani talentați și dedicați, care duc mai departe moștenirea primită de la înaintașii lor. Acești meșteri populari, adevărați păstrători ai tradițiilor,  vor împărtăși din cunoștințele și experiența lor, oferind tinerilor șansa de a descoperi frumusețea și complexitatea meșteșugurilor românești“, se arată într-un comunicat de presă.

    Participanții vor avea ocazia să se inițieze în artele țesutului, cusutului, olăritului, împletiturilor de nuiele, iconografiei. Fiecare atelier promite nu doar o lecție de meșteșug, ci  și o poveste despre patrimoniul cultural al regiunii.

    Deschiderea oficială a evenimentului este programată pentru vineri, 15 august 2025, începând cu ora 15:00, când vor avea loc si primele ateliere de creație;

    • sâmbătă, 16 august, ora 15:00: Ateliere și demonstrații practice
    • duminică, 17 august, ora 15:00: Expoziția finală și închiderea taberei.

    Tabăra de Meșteșuguri Tradiționale de la Polovragi reprezintă o oportunitate valoroasă pentru participanți de a se conecta cu moștenirea  culturală a trecutului și de a-și dezvolta  abilitățile creative.

    Evenimentul, desfășurat sub auspiciile Consiliului Județean Gorj, face parte din Festivalul Internațional de Cultură și Tradiții, proiect multicultural inițiat de Asociația Europeană pentru Promovarea Turismului și Tradițiilor TraciaLand, cu sprijinul Primăriei Polovragi.

