Buget pentru sterilizarea a 4.000 de câini din județul Gorj

Mii de câini din gospodăriile populației din județul Gorj vor fi sterilizați și microcipați în cursul acestui an, în cadrul unei campanii derulate de autoritățile județene. Inițiativa este coordonată de Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj și se desfășoară în colaborare cu primăriile din județ, organizații pentru protecția animalelor și medici veterinari.

Înaintea începerii procedurilor, în fiecare localitate va fi efectuat un recensământ al populației canine. Acesta are scopul de a estima numărul animalelor vizate și de a stabili programările necesare pentru derularea eficientă a activităților.

Potrivit reprezentanților Serviciului pentru Protecția Animalelor Gorj, atât sterilizarea, cât și microciparea vor fi realizate gratuit pentru cetățeni. Bugetul alocat pentru această campanie este de 100.000 de lei, sumă asigurată integral de Consiliul Județean Gorj. Fondurile vor acoperi costurile necesare pentru intervențiile asupra a peste 4.000 de câini, în special a celor fără stăpân sau proveniți din gospodării unde animalele nu sunt înregistrate.

Campania are ca obiectiv principal reducerea numărului de câini fără stăpân și încurajarea responsabilității în rândul proprietarilor de animale. Autoritățile estimează că intervențiile vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

