Victorie importantă obținută de CSM Târgu Jiu

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a câștigat miercuri, 16 aprilie, pe teren propriu, contra formației CSM Iași, scor 32-29. Partida a contat pentru etapa a 22-a din Liga Florilor MOL și a fost deosebit de importantă pentru îndeplinirea obiectivului, menținerea în Șiga Florilor.

În prezența a aproximativ 800 de spectatori, CSM Târgu Jiu a început cu dreptul seria celor 4 meciuri din finalul acestui sezon, care pot salva echipa de la baraj. Handbalistele lui Liviu Andrieș și Andrei Enache s-au întrebuințat serios pentru a trece de ultima clasată, CSM Iași. Primele minute ale confruntării au fost destul de echilibrate, cu echipa oaspete care a condus în câteva rânduri pe tabelă. Fetele lui Andrieș s-au ”încălzit” ceva mai greu, dar au apăsat pe accelerație pe finalul primei reprize când s-au desprins pe tabelă. CSM Târgu Jiu a intrat cu +7 la vestiare, scor 21-14, avantaj care a contribuit decisiv la stabilirea echipei câștigătoare. În primele minute din repriza secundă, CSM Târgu Jiu și-a menținut în permanență un avans de 6-7 goluri, 24-17 în minutul 35, sau 26-20, în minutul 40. Pe fondul unei ușoare relaxări în tabăra gorjeană, echipa vizitatoare s-a apropiat la 4 goluri, scor 30-26. CSM Târgu Jiu a urcat însă imediat la 32-27. Ieșencele au punctat pe final de meci, doar pentru statistica meciului. S-a terminat 32-29 pentru CSM Târgu Jiu, care și-a îndeplinit obiectivul pentru acest meci și a făcut un prim pas important în lupta pentru evitarea barajului. Gilda Simao a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 6 goluri.

„Repriza a doua nu a fost la un nivel ridicat“

Liviu Andrieș a fost mulțumit de prestația echipei din prima repriză, deși jocul a lăsat de dorit în multe momente: „După meciul acesta, trebuie să rămânem doar cu cele trei puncte. Prima repriză, de fapt o jumătate din prima repriză am arătat, într-adevăr, un handbal curat, exact ceea ce am cerut noi să se joace și astfel s-a făcut diferența: am avut șapte goluri avantaj. Iar, în repriza a doua, în loc să ne ducem și să jucăm același handbal curat, am încercat să facem tot felul de lucruri pe care nu trebuia să le facem. Din fericire, sunt cele trei puncte care ne-au interesat cel mai mult. Într-adevăr, repriza a doua nu a fost la un nivel ridicat, dar, cum am spus mai devreme, contează cele trei puncte pe care le-am pus în clasament“.

Liviu Andrieș vrea trei victorii în următoarele meciuri, cu Slatina, în deplasare, și cu Cisnădie și Zalău, pe teren propriu: „Urmează încă trei jocuri importante. Următoarea etapă, după sărbători, jucăm la Slatina, după care urmează două jocuri pe teren propriu, cu Cisnădie și Zalău, iar dacă vom reuși, și trebuie să reușim să luăm trei victorii, cred că așteptăm celelalte rezultate ale contracandidatelor și vom vedea ce se va întâmpla. E din nou o pauză de 10-11 zile, e destul de complicat să reușim să ținem o formă sportivă, dar toate echipele au același program și, atunci, noi trebuie să ne adaptăm la acest program.”