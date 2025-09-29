spot_img
    Actualitate

    Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în județul Gorj

    Bursa generala a locurilor de munca, organizata de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

     

    AJOFM Gorj va organiza în data de 10 octombrie, începând cu ora 10.00, în Târgu-Jiu, la parterul clădirii din Campusul Studenţesc Debarcader al Universităţii Constantin Brâncuşi, din zona Debarcder, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți.

    „Pentru identificarea unui număr cât mai mare de locuri de muncă, care să acopere o gamă cât mai diversă de meserii din diferite domenii de activitate şi care să fie oferite persoanelor care vor participa la acest târg de locuri de muncă, salariaţii AJOFM Gorj desfăşoară acţiuni de contactare a agenţilor economici şi de invitare a acestora să participe la acest târg de locuri de muncă.

    Reamintim că atât tinerii absolvenți în căutarea unui loc de muncă care se angajează cu normă întreagă în perioada în care sunt înregistraţi la AJOFM Gorj, cât şi angajatorii care au locuri de muncă disponibile pot beneficia de sprijin financiar oferit în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

    Angajatorii care au locuri de muncă vacante sunt rugaţi să participe la această acţiune“, au transmis reprezentanții AJOFM Gorj.

