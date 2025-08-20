Câine lovit de mașină, dus la adăpost fe autorități

Un câine accident, cel mai probabil de un șofer, a avut zile după ce autoritățile au afkat de nacazul lui și i-au oferit atenția necesară. „Ca urmare a unui apel înregistrat la numărul de urgență 112, echipa Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj s-a deplasat de urgență în localitatea Fărcășești, pentru a interveni în cazul unui câine lovit, cel mai probabil, de un autoturism.

În urma evaluării făcute la fața locului, s-a constatat că animalul, un câine de rasă metiș, prezintă probleme la unul dintre picioarele din față.

Reprezentanții Poliției din Fărcășești au emis un ordin de plasare în adăpost, iar câinele a fost transportat la o clinică veterinară, unde primește îngrijirile medicale necesare.

Consiliul Județean Gorj, prin Serviciul pentru Protecția Animalelor, reamintește cetățenilor că astfel de intervenții sunt posibile datorită implicării comunității și promptitudinii apelurilor la 112”, transmite Luis Popa.