Dosar penal pentru un bărbat din Văgiulești

Pilițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru, au depistat în flagrant un bărbat, de 45 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturismul pe strada Aleea Eroilor din comuna Văgiulești, având o concentrație alcoolică de 0,91 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal.

