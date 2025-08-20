Campanie de sterilizare și microcipare a câinilor cu stăpân în comuna Bolboși

Consiliul Județean Gorj, în parteneriat cu Primăria Bolboși, organizează în perioada 26 – 27 august 2025 o campanie de sterilizare și microcipare gratuită a câinilor cu stăpân din localitate.

În aceste zile, echipele noastre se află în teren pentru a realiza un recensământ al câinilor din comuna Bolboși și pentru a discuta cu locuitorii despre beneficiile acestei campanii, încurajând implicarea cât mai multor deținători de animale.

Înscrierile se fac la sediul Primăriei Bolboși, unde toți proprietarii de câini sunt așteptați să se înregistreze.

„Pentru a facilita participarea, transportul animalelor de la domiciliu până la locul de desfășurare a campaniei și retur va fi asigurat gratuit de către Consiliul Județean Gorj.

Campania este realizată cu sprijinul Asociațiilor Happy Paws și Veto din Germania, având suportul profesional al domnului Dr. Radu Hotoboc, medic veterinar.

Prin această acțiune, autoritățile și partenerii implicați își propun să contribuie la responsabilizarea deținătorilor de animale și la gestionarea eficientă a populației canine din județul Gorj”, transmit oficialii.