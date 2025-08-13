Un pisicuț salvat din compartimentul motor al unui autoturism

Un pisicuț a intrat în compartimentul motor al unui autoturism parcat în zona centrală a municipiului Târgu Jiu. O femeie a făcut o sesizare pe Facebook în care a transmis că șoferul a venit cu pisicuțul de la Bumbești Jiu sub capota mașinii.

Lucrătorii de la Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj au reușit să salveze pisicul.

„Astăzi, 13 august 2025, în urma unei sesizări primite la Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj, echipa noastră, împreună cu reprezentanții Poliției Animalelor din cadrul IPJ Gorj, s-a deplasat de urgență în zona Super 2000 din municipiul Târgu Jiu.

La fața locului, a fost identificat un pui de pisică aflat în compartimentul motor al unei mașini. Deși proprietarul autoturismului era conștient de prezența animalului, acesta nu a manifestat interes pentru salvarea lui.

Intervenția promptă a echipelor a făcut posibilă recuperarea în siguranță a pisoiului, care a fost transportat la un cabinet veterinar din Târgu Jiu, unde primește în prezent îngrijirile medicale necesare.

Serviciul pentru Protecția Animalelor face apel către iubitorii de animale pentru găsirea unei familii responsabile care să adopte acest pui de pisică și să îi ofere un cămin permanent. Persoanele interesate pot lua legătura cu Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj“, au transmis reprezentanții Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj.