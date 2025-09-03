Exercițiu militar în zona Rânca. Se aud focuri de armă

Un exercițiu militar de amploare se desfășoară în zona montană a județului Gorj. Militarii și-au adus, zilele trecute, echipamentele militare în comuna Polovragi, acolo unde este stabilită baza operațiunilor militare.

Rânca a devenit în ultimele zile scena unor exerciții militare intense. Cabanierii și turiștii spun că focurile de armă se aud aproape continuu, schimbând complet climatul zonei turistice.

„De câteva zile se aud focuri de armă fără oprire, iar atmosfera s-a schimbat radical. Viața cabanierilor, oricum afectată de dificultăți economice, riscă să se complice și mai mult odată cu prezența bazei militare”, au transmis cabanierii din zonă.

O bază NATO permanentă este construită în prezent în zona Rânca, care ar transforma zona într-un punct strategic pentru securitatea regională. Alegerea zonei Rânca nu este întâmplătoare, amplasamentul montan oferind atât protecție naturală, cât și condiții ideale pentru instruirea trupelor.

În timp ce militarii desfășoară primele antrenamente, cabanierii și operatorii turistici privesc cu îngrijorare spre viitor, temându-se că zgomotul și restricțiile ar putea îndepărta turiștii. Pe de altă parte, construcția unei baze NATO ar putea aduce investiții majore în infrastructura locală și noi oportunități economice pentru întreaga zonă montană.