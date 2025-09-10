Consultații medicale gratuite într-o comună din Gorj

– Programări pentru ecografii;
– Programări pentru analize medicale.
– Participarea este gratuită, iar accesul se face prin prezentarea directă la fața locului.
„Acțiunea de la Godinești face parte dintr-o serie de evenimente derulate în mai multe localități din județ, ca parte a proiectului „Grija noastră – Să fii sănătos!” – proiect cofinanțat din bugetul județului Gorj pe anul 2025. În edițiile precedente, peste 1.400 de persoane au beneficiat de investigații și consultații medicale gratuite, confirmând impactul pozitiv și necesitatea acestor demersuri în comunitățile locale.