    Consultații medicale gratuite într-o comună din Gorj

    Asociația Bolnavilor de Cancer (ABC) Gorj invită cetățenii comunei Godinești la o nouă acțiune dedicată sănătății și prevenției medicale. Evenimentul va avea loc marți, 17 septembrie, începând cu ora 15:00, la sediul Primăriei Godinești.
    Pe parcursul întâlnirii, cetățenii vor putea beneficia de:
    – Consult pneumologic și spirometrie – pentru evaluarea sănătății respiratorii;
    – Programări pentru ecografii;
    – Programări pentru analize medicale.
    – Participarea este gratuită, iar accesul se face prin prezentarea directă la fața locului.
    „Acțiunea de la Godinești face parte dintr-o serie de evenimente derulate în mai multe localități din județ, ca parte a proiectului „Grija noastră – Să fii sănătos!” – proiect cofinanțat din bugetul județului Gorj pe anul 2025. În edițiile precedente, peste 1.400 de persoane au beneficiat de investigații și consultații medicale gratuite, confirmând impactul pozitiv și necesitatea acestor demersuri în comunitățile locale.
    „Prevenția salvează vieți – acesta este mesajul cu care mergem mai departe. Nu doar vorbim despre sănătate, ci o aducem în mijlocul comunității”, transmite echipa ABC Gorj.
    Articolul precedent
    Bărbatul din Târgu Jiu care s-a aruncat în cap de la etaj a murit
