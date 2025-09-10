Bărbatul din Târgu Jiu care s-a aruncat în cap de la etaj a murit

Bărbatul de 45 de ani din Târgu Jiu care s-a aruncat în cap de la etajul I a murit la spital. Decesul a survenit la patru zile după ce s-a aruncat de la etajul întâi al blocului în care locuia, în zona Dacia.

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 5.00. Rănit grav, bărbatul a fost preluat de ambulanță și transferat ulterior cu elicopterul SMURD la un spital de urgență. În ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a mai putut fi salvat.

Potrivit familiei, acesta suferea de o depresie severă. Fratele său a anunțat că trupul neînsuflețit va fi depus mâine la Capela „Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu.