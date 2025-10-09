spot_img
    Actualitate

    Deținuți din Penitenciarul Târgu Jiu, la „Festivalul Toamnei“ la o unitate de învățământ din Târgu Jiu

    Mai mulți deținui din Penitenciarul Târgu Jiu, înscriși la cursurile școlare, au participat joi, 9 octombrie, la „Festivalul Toamnei», eveniment care a avut loc la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu.

    „Un grup de deținuți înscriși la cursurile de învățământ primar, din Penitenciarul Târgu Jiu, selectați în baza conduitei și a implicării în activități educative și socio-culturale, a fost prezent la eveniment, sub coordonarea doamnei comisar șef de poliție penitenciară Minodora Lupulescu, educator în cadrul Biroului Educație și a doamnei Daniela Marcu, profesor coordonator învățământ primar. Acest demers se înscrie în seria de activități educaționale desfășurate în cadrul proiectului «Ziua Educației în Penitenciare», inițiativă menită să sprijine procesul de reintegrare socială și dezvoltarea personală a persoanelor private de libertate, prin accesul la educație.

    Festivalul Toamnei a reunit elevi, cadre didactice, părinți și invitați speciali într-un cadru festiv, plin de culoare, tradiție și bucurie. Deținuții au participat activ la ateliere tematice, expoziții de produse de toamnă, precum și la momente artistice, interacționând deschis cu elevii și profesorii.

    Această inițiativă a oferit un prilej valoros de comunicare și învățare reciprocă. Spațiul în care s-a desfășurat festivalul, atmosfera de sărbătoare, precum și sentimentele de libertate și de apartenență la comunitatea locală, vin în sprijinul procesului de reintegrare socială și contribuie la dezvoltarea personală a persoanelor private de libertate“, au transmis reprezentanții Penitenciarului Târgu Jiu.

     

