spot_img
30.4 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 3, 2025
Altele
    AcasăCulturaVernisaj al artistului Valer Neag la Muzeul Județean Gorj
    Cultura

    Vernisaj al artistului Valer Neag la Muzeul Județean Gorj

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    20
    Vernisajul expoziției personale ”Exercițiul 71” a artistului Valer Neag va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 15.00, la Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu. Curatorul expoziției este artista Dorina Cioplea-Văduva.
    Valer Neag se inventează, reinventează, se caută, se pierde și se găsește printr-un exercițiu de (auto) cunoaștere prin artă. „Exercițiul 71 este o nouă incursiune în lumea complexă și paradoxală a artistului, în care candoarea se îmbină cu ludicul, erotismul și restricția, personajele lui fiind decantate până la linie și la o paletă cromatică foarte restrânsă.
    Forța liniei transcede materia și materialul, Valer Neag exprimându-se cu aceeași ușurință în diferite tehnici, pânzele sale fiind un vehicul la fel de bun ca lemnul sau sticla pentru întruparea vedeniilor care îi populează imaginația“, a transmis Dorina Cioplea-Văduva.
    Născut la 17 septembrie 1954, Doştat, judeţul Alba, România, Valer Neag este absolventul Institutului de Arte Plastice și Decorative „N. Grigorescu”, Bucureşti și membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România.
    A semnat, de-a lungul timpului, peste două zeci de expoziții personale în diferite orașe din România și a participat la simpozioane internaționale de sculptură în Cehia, Japonia și România.
    Valer Neag a câștigat importante premii la nivel național și internațional.
    Articolul precedent
    Exercițiu militar în zona Rânca. Se aud focuri de armă
    Articolul următor
    Localnic din Bengești Ciocadia trimis în judecată după ce și-a lovit vecinul cu ciocanul în cap
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!