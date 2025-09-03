Vernisaj al artistului Valer Neag la Muzeul Județean Gorj

Vernisajul expoziției personale ”Exercițiul 71” a artistului Valer Neag va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 15.00, la Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu. Curatorul expoziției este artista Dorina Cioplea-Văduva.

Valer Neag se inventează, reinventează, se caută, se pierde și se găsește printr-un exercițiu de (auto) cunoaștere prin artă. „Exercițiul 71 este o nouă incursiune în lumea complexă și paradoxală a artistului, în care candoarea se îmbină cu ludicul, erotismul și restricția, personajele lui fiind decantate până la linie și la o paletă cromatică foarte restrânsă.

Forța liniei transcede materia și materialul, Valer Neag exprimându-se cu aceeași ușurință în diferite tehnici, pânzele sale fiind un vehicul la fel de bun ca lemnul sau sticla pentru întruparea vedeniilor care îi populează imaginația“, a transmis Dorina Cioplea-Văduva.