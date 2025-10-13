Firmă din Târgu Cărbunești amendată pentru că deversa ape uzate în râul Blahnița

O firmă din Târgu Cărbunești a fost amendată de Garda de Mediu Gorj, după ce comisarii au constatat că deversa ape uzate în râul Blahnița.

,,Un control efectuat pe raza localității Tg- Cărbunești a condus la depistarea unei societăți comerciale care evacua apele uzate direct în râul Blahnița.

Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au aplicat, în acest caz, o sancțiune contravențională în valoare de 30 000 lei, obligând societatea in cauză să-și remedieze deficiențel”, au anunțat reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj