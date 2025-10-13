Trei sute de porții de mâncare, oferite gratuit de Primăria Motru credincioșilor prezenți marți la Catedrala Ortodoxă

Pe data de 14 octombrie, Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei. Sfânta Cuvioasa Parascheva este și ocrotitoarea Catedralei Ortodoxe din Municipiul Motru și cu acest prilej programul liturgic va începe din această seară cu slujba Vecerniei Mari și Acatistul Cuvioasei de la orele 16.00. Mâine în ziua praznicului se va oficia Utrenia, Sfânta Liturghie și Parastasul pentru ctitorii bisericii începând cu orele 08.00. Și de data aceasta, Primăria Muncipiului Motru pune, și in acest an, la dispoziție enoriașilor participanți la slujba de mâine de Sf Parascheva 300 de pachete, cu două feluri de mâncare. De cinci ani de zile, instituția publică se implică în acest eveniment religios.

