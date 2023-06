Festival organizat de Greenpeace România în Târgu Jiu

Greenpeace România și Asociația Colour Your Dreams organizează o serie de proiecții de film și dezbateri pe subiecte de mediu și activism, în cadrul Green CommUNITY Fest, care are loc în perioada 23-25 iunie și include ateliere și activități destinate tinerilor din Târgu Jiu.

Filmele incluse în programul festivalului sunt apreciate la nivel internațional și prezintă oameni care s-au aliat, pentru a construi împreună o lume mai sustenabilă. We the Power: „The Future of Energy is Community-Owned este un documentar despre localnici care încep să își producă propria energie verde, nemaidorind să fie la mâna corporațiile poluante care continuă să crească prețurile la energie. Vom descoperi cum comunități de energie din Spania și Marea Britanie revoluționează sistemul energetic și ne oferă exemple de comunități mai sănătoase și mai stabile financiar.”

„Proiecțiile și dezbaterile vor deschide un dialog constructiv despre schimbările climatice, rolul comunităților, energie regenerabilă, comunități de energie și sustenabilitate în regiunile aflate în tranziție.

Unul dintre punctele cheie ale Green CommUNITY Fest este dezbaterea Comunități de energie în Valea Jiului, prin intermediul căreia ne dorim să aducem în discuție rolul pe care îl au tinerii și comunitățile locale în procesul de tranziție justă. Prin comunitățile de energie, oamenii capătă mijloacele pentru a-și produce energia regenerabilă, de a avea un control asupra costurilor energiei și de a pune bazele unui sistem energetic descentralizat ce ajută la dezvoltarea regiunii și a oamenilor care participă la acest proces“, se arată într-un comunicat de presă al Greenpeace România.

Eveniment dedicat tinerilor

Proiecțiile și întâlnirile vor avea loc în perioada 23 iunie – 25 iunie, la Cinematograful Sergiu Nicolaescu din Târgu Jiu, de la ora 18.00.

„Suntem încântați să revenim în Gorj cu un eveniment dedicat tinerilor. Programul celor trei zile le oferă acestora posibilitatea de a viziona filme documentare pe teme de mediu, care au puterea de a inspira. În plus, dezbaterile prilejuite de aceste filme, precum și celelalte activități incluse în program, vor servi drept oportunități pentru ca tinerii din Târgu Jiu să-și exprime opiniile asupra unor subiecte care le afectează direct viața”, a spus Andrei Crăciun, campaigner Greenpeace România pentru comunități de energie.