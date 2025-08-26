Se modernizează cu sens giratoriu una din cele mai importante intersecții din Târgu Jiu

Una dintre cele mai mari și aglomerate intersecții din municipiul Târgu Jiu urmează să fie modernizată prin construirea unui sens giratoriu. Proiectul vizează intersecția străzilor Tismana – Slobozia – Bârsești, o zonă cunoscută pentru traficul intens și pentru numărul mare de accidente rutiere produse de-a lungul timpului.

Valoarea lucrărilor se ridică la peste 540.000 de lei, sumă alocată din bugetul local, iar investiția cuprinde atât proiectarea, cât și execuția noului sens giratoriu. Prin această modernizare, autoritățile locale își propun fluidizarea traficului și reducerea riscului de producere a accidentelor.

Până la finalizarea lucrărilor, regulile de circulație în zonă au fost deja modificate. Conform unei hotărâri adoptate de Consiliul Local Târgu Jiu, intersecția funcționează provizoriu ca sens giratoriu, iar șoferii sunt obligați să respecte regulile specifice acestui tip de circulație.

Necesitatea unui astfel de proiect a fost semnalată în repetate rânduri de locuitorii din cartierul Bârsești, dar și de cei din Polata, Ursați sau chiar din comuna Stănești. Oamenii se plângeau că la orele de vârf, mai ales dimineața, așteptau minute în șir pentru a putea traversa intersecția, iar lipsa vizibilității și fluxul crescut de mașini creau situații periculoase.

Autoritățile locale susțin că, odată cu amenajarea sensului giratoriu, timpul de așteptare se va reduce semnificativ, iar șoferii vor avea parte de o circulație mai sigură și mai fluentă. Noul proiect se înscrie într-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiul Târgu Jiu, prin care se urmărește atât creșterea siguranței rutiere, cât și îmbunătățirea condițiilor de trafic pentru locuitori și pentru cei care tranzitează orașul.

