Heliportul din Târgu Jiu, funcțional pentru zboruri de zi. Urmează certificarea pentru operațiuni pe timp de noapte

Heliportul din Târgu Jiu a devenit oficial operațional începând de luni, 22 septembrie, însă doar pentru zborurile efectuate pe timp de zi. Anunțul a fost făcut de Marius Cuțitoiu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj.

„Heliportul a fost deschis pentru zborurile pe timpul zilei, deocamdată. A fost primit avizul de la Inspectoratul General de Aviație din cadrul MAI. Urmează certificarea pentru timpul nopții, care implică mai multe etape“, a precizat acesta.

Pe heliport a fost deja instituit un post de pază permanent, dar până în prezent nu a fost efectuat niciun zbor.