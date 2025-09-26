Probleme vârstnicilor și ale tinerilor, în atenția prefectul de Gorj

Prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, i-a convocat pe șefii deconcentratelor din Gorj pentru discuții importante ce vizează diverse categorii sociale. Astfel, în cadrul discuțiilor au fost atinse teme precum Ziua Vârstnicilor. S-au analizat diverse inițiative și propuneri privind îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor din județ.

Totodată, un subiect important adus în discuție a vizat prevenirea abandonului școlar și sprijinirea reintegrării elevilor în sistemul educațional.

„Dialogul permanent cu instituțiile publice și implicarea activă în soluționarea problemelor comunității rămân priorități pentru Instituția Prefectului – Județul Gorj”, a transmis prefectul Șerban Predescu

Apreciază: Apreciază Încarc...