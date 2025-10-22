Cei cinci bărbați reținuți după agresiunea cu cagule de la Mușetești, 30 de zile după gratii! Doar concubina patronului, sub control judiciar

Astăzi, cele 6 persoane reținute ieri în dosarul lovirii șoferului de microbuz de la Mușetești au fost prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, respectiv instanței de judecată. Față de cei 5 bărbați a fost luată măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, iar față de femeia de 23 de ani, a fost luată măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Unul dintre cei rămași după gratii este Marius Popescu, patronul firmei de transport persoane Iulio Trans, împotriva căruia nai exista o plângere de amenințare, făcută tot de un șofer din Autogara Târgu Jiu.

