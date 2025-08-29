Încep înscrierile la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu pentru anul școlar 2025-2026! Începând cu 0 1 septembrie 2025, Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu îşi deschide porțile pentru toți cei care doresc să îşi descopere și să își perfecționeze talentul artistic.

Oferta educațională este una diversă și include cursuri de: muzică (canto clasic, popular, uşor, pian, chitară, vioară, instrumente de suflat, percuție, nai, orgă electronică), dans (clasic, modern, tradițional romanes), arte vizuale (pictură, grafică, sculptură, modelaj, artă digitală, artă decorativă, fotografie, cinematografie), dar şi meşteşuguri tradiționale și arte speciale, precum arta mişcării.

„Cei care aleg cursurile de muzică în primul an vor sustine un test de aptitudini melodico-ritmice, constând în interpretarea a două piese (una lentă și una ritmată). Înscrierile se fac la sediul instituției din Târgu Jiu, strada 11 Iunie 1848, nr. 87, pe baza certificatului de naștere sau a cărții de identitate (în original). Taxa de înscriere este de 30 lei pentru cursurile din Târgu Jiu și 15 lei pentru secțiile externe din judeţ. Pentru mai multe informații, cei interesaţi pot suna la 0253.215.945!”, transmit oficialii.