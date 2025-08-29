spot_img
28.6 C
Târgu Jiu
vineri, august 29, 2025
Altele
    AcasăActualitateÎncep înscrierile la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși" Târgu Jiu
    Actualitate

    Încep înscrierile la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    22

    Încep înscrierile la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu pentru anul școlar 2025-2026! Începând cu 0 1 septembrie 2025, Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu îşi deschide porțile pentru toți cei care doresc să îşi descopere și să își perfecționeze talentul artistic.
    Oferta educațională este una diversă și include cursuri de: muzică (canto clasic, popular, uşor, pian, chitară, vioară, instrumente de suflat, percuție, nai, orgă electronică), dans (clasic, modern, tradițional romanes), arte vizuale (pictură, grafică, sculptură, modelaj, artă digitală, artă decorativă, fotografie, cinematografie), dar şi meşteşuguri tradiționale și arte speciale, precum arta mişcării.

    „Cei care aleg cursurile de muzică în primul an vor sustine un test de aptitudini melodico-ritmice, constând în interpretarea a două piese (una lentă și una ritmată). Înscrierile se fac la sediul instituției din Târgu Jiu, strada 11 Iunie 1848, nr. 87, pe baza certificatului de naștere sau a cărții de identitate (în original). Taxa de înscriere este de 30 lei pentru cursurile din Târgu Jiu și 15 lei pentru secțiile externe din judeţ. Pentru mai multe informații, cei interesaţi pot suna la 0253.215.945!”, transmit oficialii.

    Articolul precedent
    Distribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 05.09.2025 / 07.09.2025
    Articolul următor
    Fost prim ministru al României, prezent la Târgu Jiu
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    error: Content is protected !!