Fost prim ministru al României, prezent la Târgu Jiu

S-a dat startul evenimentului Raliul Internațional al Vehiculelor Istorice – Carpați Retro. La acțiune a luat parte și Călin Popescu Tăriceanu. Ediția cu nr. XXVI-a se desfășoară în perioada 28-30 august 2025. Participă 50 de vehicule istorice.

Actiunea are următorul program:

Vineri 29 august

9.00–10.50 – Expoziția la start a vehiculelor(Calea Eroilor 22-30, Târgu Jiu- intrarea liberă)

10.50–Festivitatea de start

Sâmbătă 30 august

09.00 – 11.00 – Expoziția la start a vehiculelor participante (Calea Eroilor 22-30, Târgu Jiu- intrarea liberă)

18.10 Târgu Jiu. Finish ediție.

Evenimentul este realizat de Retromobil Club Romania in parteneriat cu Primăria Municipiului Targu Jiu, Consiliul Judetean Gorj și Muzeul Judetean Gorj.