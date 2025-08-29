Fost prim ministru al României, prezent la Târgu Jiu

S-a dat startul evenimentului Raliul Internațional al Vehiculelor Istorice – Carpați Retro. La acțiune a luat parte și Călin Popescu Tăriceanu. Ediția cu nr. XXVI-a se desfășoară în perioada 28-30 august 2025. Participă 50 de vehicule istorice.
Actiunea are următorul program:
Vineri 29 august
9.00–10.50 – Expoziția la start a vehiculelor(Calea Eroilor 22-30, Târgu Jiu- intrarea liberă)
10.50–Festivitatea de start
Sâmbătă 30 august
09.00 – 11.00 – Expoziția la start a vehiculelor participante (Calea Eroilor 22-30, Târgu Jiu- intrarea liberă)
18.10 Târgu Jiu. Finish ediție.
Evenimentul este realizat de Retromobil Club Romania in parteneriat cu Primăria Municipiului Targu Jiu, Consiliul Judetean Gorj și Muzeul Judetean Gorj.