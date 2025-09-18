spot_img
    Actualitate

    Întâlnire de lucru cu primarii și secretarii UAT din județul Gorj

    La inițiativa Instituției Prefectului – Județul Gorj, a avut loc o întâlnire de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale (UAT) de pe raza județului Gorj.
    Pe ordinea de zi s-au aflat aspecte de actualitate ce vizează activitățile specifice UAT, fiind discutate mai multe probleme din Gorj. Astfel, s-a discutat despre stadiul înregistrării UAT în aplicația Ghiseul.ro, prezentare susținută de specialiști din cadrul STS, precum și impulsionarea acestui proces astfel încât, în cel mai scurt timp, toate UAT-urile să fie înregistrate în aplicație;
    Aspecte de interes public în perspectiva sezonului rece, prezentate de ofițeri din cadrul Serviciului Poliției Rutiere;
    Proceduri specifice ce se vor desfășura în contextul pregătirilor pentru sezonul rece: achiziția de material antiderapant și stadiul contractelor pentru deszăpezire; Alte aspecte de interes privind legislația în domeniul fondului funciar, în concordanță cu actele normative adoptate recent.
    Întâlnirea a avut un caracter aplicat și a oferit prilejul unui dialog util între reprezentanții administrației publice locale și instituțiile cu rol de sprijin în implementarea politicilor publice, transmite Prefectura Gorj.

