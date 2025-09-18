Greșeală la spital- bebeluș înregistrat pe numele altei persoane

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în declarații și neglijență în serviciu, ca urmare a faptului că, la data de 17 septembrie a.c., un medic al Spitalului Târgu Cărbunești a sesizat că un nou-născut a fost înregistrat pe numele altei persoane.

Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 16 septembrie a.c., o tânără de 26 de ani, din Târgu Cărbunești, care s-a prezentat la spital pentru a naște, ar fi prezentat cadrelor medicale un document de identitate care aparținea unui alt membru al familiei, nou-născutul fiind înregistrat pe numele acelei persoane.

Ulterior, când s-a constatat eroarea, cadrele medicale au remediat situația, a transmis IPJ Gorj.