Pădurari gorjeni dați afară. Ministrul Mediului îi dă exemplu negativ

Patru pădurari condamnaţi definitiv pentru furt de lemne din Ocolul Silvic Cărbunești şi Ocolul Silvic Motru, unii chiar de două ori, au fost concediaţi din Romsilva. Oficialii Ministerului Mediului au transmis situația ca fiind „emblematică deoarece angajaţi condamnaţi penal au rămas ani la rând în funcţii, în ciuda legii”.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, apreciază că „situaţia pădurarilor condamnaţi penal care au continuat să lucreze în cadrul Romsilva a scos la iveală disfuncţionalităţi grave în aplicarea legislaţiei silvice şi a normelor interne”.

„Cazul de la Ocolul Silvic Cărbuneşti este emblematic deoarece angajaţi condamnaţi penal au rămas ani la rând în funcţii, în ciuda legii. Pe scurt: nu putem lăsa infractori condamnaţi pentru furt de păduri să joace rolul de protectori ai pădurii. Toţi cei care au încălcat legea vor fi identificaţi şi daţi afară. Am analizat la Ministerul Mediului legislaţia şi am transmis conducerii articolele încălcate din contractul colectiv de muncă prin continuarea contractelor cu pădurarii condamnaţi definitiv. Romsilva a luat decizia, în baza acestor prevederi, să înceteze contractele de muncă” a subliniat Diana Buzoianu.

Potrivit datelor transmise de oficialii ministerului, îniţial, Romsilva a invocat imposibilitatea aplicării retroactive a noului Cod Silvic, care interzice expres ca persoane condamnate pentru furt de lemne să mai ocupe funcţii în sistemul silvic.