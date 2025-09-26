Târgu Jiu: Din victimă a devenit suspect

Bărbatul care s-a plâns că a fost agresat, pe o stradă din Târgu Jiu, de doi tineri, unul minor, s-a dovedit a fi din victimă-agresor. După un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Gorj în care era prezentat ca victima, în urma audierilor, s-a stabilit că acesta este cel care a săvârșit infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În urma continuării activităților de cercetare penală de către polițiști din cadrul Poliției Municpiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale, un bărbat de 40 de ani, care sesizase inițial că fusese victima unei agresiuni, a dobândit calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, ca urmare a faptului că s-a constatat faptul că acesta ar fi provocat și început conflictul, exercitând acte de violență asupra a doi tineri de 17 și 19 ani.

Ieri, față de acesta a fost dispus măsura preventivă a reținerii pe o perioadă de 24 ore, fiind introdus în arestul IPJ Gorj.

Reamintim faptul că, la data de 24 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municpiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale au identificat, reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, doi tineri, de 17 și 19 ani, primul din comuna Dănești și cel de-al doilea din municipiul Târgu Jiu, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În seara de 23 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați, prin apelul 112 de un bărbat de 40 de ani, din municipiul Târgu Jiu, despre faptul că, în jurul orei 19, în timp ce se afla în fața unui magazin situat pe strada 23 August, din Târgu Jiu, a fost lovit în zona capului cu o sticlă.

Apreciază: Apreciază Încarc...