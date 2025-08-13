Patron de restaurant din zona Padeș depistat cu un angajat „la negru“

Patronul unui restaurant din comuna Padeș a fost depistat de inspectorii de muncă cu un angajat fără forme legale.

„Un caz semnificativ a fost identificat în comuna Padeș, unde un angajator cu activitate în domeniul restaurantelor a fost sancționat cu 20.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă“, au transmis reprezentanții ITM Gorj.

Au fost aplicate peste 30 de amenzi

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a desfășurat, în perioada 4–8 august, 44 de controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. „Ca urmare a deficiențelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 285.500 lei. Totodată, au fost dispuse 98 de măsuri cu caracter obligatoriu, menite să corecteze neconformitățile și să alinieze activitatea angajatorilor la prevederile legale în vigoare“, au transmis reprezentanții ITM Gorj.

„Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj va continua acțiunile de control pentru combaterea muncii nedeclarate și a subdeclarării veniturilor, precum și pentru verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile legale vor fi sancționați conform legislației în vigoare”, a declarat inspectorul șef al ITM Gorj, George Romanescu.