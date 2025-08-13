spot_img
    Scandalagii din Bumbești Jiu, după gratii

    Poliția Orașului Bumbești-Jiu a fost sesizată prin plângere de un bărbat, de 54 de ani, din localitate, cu privire la faptul că în seara de 10 august 2025, în timp ce se afla în incinta unui local public situat pe strada Trandafirilor din orașul Bumbești Jiu, în urma unui conflict spontan, a fost lovit cu pumnii în zona feței și cu picioarele în zona corpului, de doi bărbați, de 32 și 71 de ani, din aceeași localitate.

    „Bărbatului de 54 de ani i-a fost întocmit procesul-verbal de aducere la cunoștință a dreptului de a solicita un ordin de protecție provizoriu, însă acesta a refuzat, fiindu-i pus la dispoziție formularul de cerere privind emiterea ordinului de protecție de instanța de judecată.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

    La data de 12 august 2025 a fost extinsă urmărirea penală, cu privire la săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, față de cei doi bărbați de 32 și 71 de ani fiind dispusă măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore. Totodată, aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj“, au transmis polițiștii.

