Portofel găsit pe un bulevard din Târgu Jiu de un echipaj de la Poliția Locală

Un echipaj de la Poliția Locală Târgu Jiu a găsit pe un bulevard din localitate un portofel cu bani, documente și carduri. Proprietarul a fost identificat.

„În seara zilei de 7 octombrie, în jurul orei 19:30, un echipaj de ordine publică al Poliției Locale Târgu Jiu a găsit un portofel pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu.