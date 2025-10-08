Portofel găsit pe un bulevard din Târgu Jiu de un echipaj de la Poliția Locală

Un echipaj de la Poliția Locală Târgu Jiu a găsit pe un bulevard din localitate un portofel cu bani, documente și carduri. Proprietarul a fost identificat.
„În seara zilei de 7 octombrie, în jurul orei 19:30, un echipaj de ordine publică al Poliției Locale Târgu Jiu a găsit un portofel pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu.
Acesta conținea bunuri și documente importante, printre care actul de identitate, cardul de sănătate, carduri bancare și o sumă de bani.
Pe baza documentelor, s-a stabilit că proprietarul este un cetățean din comuna Prigoria, județul Gorj, iar prin metode specifice, polițiștii locali au reușit să îl găsească rapid pe posesor.
Portofelul și întregul său conținut au fost restituite integral proprietarului, în mai puțin de o oră de la momentul găsirii.
Sfaturi din partea Poliției Locale:
„Pentru a preveni pierderea bunurilor personale, Poliția Locală Târgu Jiu vă recomandă:
Verificați-vă constant buzunarele/geanta! Verificați portofelul sau telefonul imediat după ce vă ridicați de pe o bancă, ieșiți din mașină sau finalizați o tranzacție!
Nu țineți niciodată portofelul în buzunarul din spate al pantalonilor! Purtați-l întotdeauna în buzunarul interior al hainei sau într-o geantă bine închisă, purtată în față!
Atenție la aglomerație! Fiți extrem de vigilenți pe trotuarele aglomerate sau în zonele de traversare! Aici crește riscul ca portofelul să alunece neobservat sau să fiți victima unui furt.
În cazul în care găsiți obiecte pierdute, vă rugăm să dați dovadă de spirit civic și să le predați de urgență la cea mai apropiată unitate de poliție sau să apelați Dispeceratul Poliției Locale la numărul 0253.22.54.34“.
