Femeie găsită decedată într-un apartament din Târgu Jiu

O femeie a fost găsită decedată într-un apartament din municipiul Târgu Jiu.

Evenimentul a avut loc pe strada Minerilor din Târgu Jiu. Salvatorii de la ISU Gorj care au intervenit la acest caz au găsit femeia decedată.

De asemenea, tot în zonă a avut loc un incendiu.

,,Am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgenta generata de un incendiu izbucnit la un apartament aflat la etajul 3 al unui imobil de pe strada Minerilor din municipiul Tg-Jiu. La fata locului s-au deplasat patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stins incendii cu apa și spuma, o autoscara și o ambulanta SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție la fata locului, incendiul se manifesta generalizat, erau degajari de fum, iar locatarii de la etajele inferioare ale blocului se autoevacuasera, insa pentru locatarii de la etajele 3 și 4 a fost nevoie de interventia colegilor nostri, care au evacuat 7 persoane” au transmis reprezentanții ISU Gorj

