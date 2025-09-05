Și anul acesta zeci de școli din Gorj sunt neautorizate

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a întocmit o situație a școlilor autorizație să funcționeze, din județul Gorj. Cifrele indică si anul acesta lipsuri.

„În ceea ce privește avizarea/autorizarea unităților școlare de la nivelul județului Gorj, putem spune că, în acest moment, toți reprezentanții unităților școlare au întreprins demersuri pentru obținerea acestor acte administrative.

Din totalul celor 509 clădiri cu destinația unitate de învățământ existente în evidențele noastre în acest moment, 257 nu se supun avizării/autorizării, conform legislației în vigoare, 209 dețin autorizație de securitate la incendiu, iar 42 din cele 43 de clădiri neautorizate dețin aviz de securitate la incendiu, urmând să-și obțină autorizația de securitate la incendiu.Pe lângă asumarea de către administratorii acestor tipuri de clădiri a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, instituția noastră demarează și implementează, pe parcursul fiecărui an școlar, atât activități de verificare la unitățile școlare, dar și activități menite să vină în sprijinul cadrelor didactice și a elevilor cu reguli și măsuri de comportare în diferite situații de urgență, incluzând și exerciții de evacuare sau situații tactice pe diferite tipuri de risc”, transmite ISU Gorj.

ISU Gorj amintește că anul trecut, pentru anul sșcolar 2024-2025, s-au aplicatși amenzi.

„Pe parcursul anului școlar anterior, instituția noastră a efectuat 98 de activități de verificare, fiind costatate 599 deficiențe. Dintre acestea, 127 au fost remediate operativ pe timpul activității de verificare. Pentru deficiențele înregistrate, au fost aplicate 559 avertismente și o amendă contravențională în cuantum de 1000 lei, fiind trasate, totodată, sarcini și termene pentru remedierea deficiențelor.

Principalele nereguli constatate în urma controalelor au fost: reducerea gabaritelor căilor de evacuare prin depozitarea diferitelor materiale, neactualizarea planurilor de evacuare în caz de incendiu, nemarcarea căilor de evacuare pentru persoane în caz de incendiu cu indicatoare standardizate, neasiguararea necesarului mimim de stingătoare portabile cu pulbere, neverificarea instalației electrice, nefuncționarea corpurilor de iluminat aferente instalației de iluminat de securitate pentru evacuare, nefuncționarea la parametrii proiectați a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu etc”, se mai arată în comunicatul transmis.