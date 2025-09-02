spot_img
Târgu Jiu
marți, septembrie 2, 2025
    SIMULARE: Câți bugetari din Gorj vor pleca acasă

    Alin Petre
    By Alin Petre
    Peste 330 de bugetari din primăriile din județul Gorj și din Consiliul Județean Gorj ar urma să plece acasă, dacă planul lui Bolojan, de reducere cu 40 la sută a posturilor din administrația publică locală.

    43 de Unități Administrativ Teritoriale din Gorj vor fi afectate de tăieri ale posturilor, care va însemna o reducere cu 12%.


    Cei mai mulți salariați care ar urma să își piardă posturile sunt cei din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Peste 90 de persoane ar urma să își piardă locurile de muncă.
    De asemene, peste 20 de angajați din cadrul Primăriei Motru vor fi trimiși acasă, dacă planul lui Bolojan, de reducere cu 40 la sută a posturilor, va fi pus în practică. La Primăria Rovinari va fi o reducere cu 16 angajați. La Primăria Târgu Cărbunești, reducerea va fi de 12 bugetari.


    La comune, cea mai drastică reducere ar urma să aibă loc la Primăria Bălești, unde zece salariați ar urma să plece acasă. La Bâlteni, șase posturi vor dispărea din organigramă.
    În schimb, vor fi primării care vor putea să facă angajări: Mușetești, cu nouă posturi în plus, Tismana, cu 8 posturi în plus, Țânțăreni, cu 10 posturi în plus, Novaci și Bumbești Jiu vor putea să angajeze câte două persoane.
    Și de la Consiliul Județean Gorj va fi o reducere importantă cu 58 de posturi.

